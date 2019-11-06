ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan keşif ve gözetleme sisteminin tedarik edilmesi amacıyla 54,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.