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Ekonomi

ASELSAN'ın siparişine 353 milyon 863 bin dolarlık ilave

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı, kent güvenliğine yönelik projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ilave 353 milyon 863 bin dolarlık 'kent güvenlik yönetim sistemi' siparişi aldı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
ASELSAN'ın siparişine 353 milyon 863 bin dolarlık ilave
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan kent güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliğine gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda ASELSAN'a 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi verildiği ifade edilen açıklamada, projeye ilişkin teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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