Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu Asgari geçim indirimi AGİ hesaplama evli bekar bürüt net ne kadar oldu

Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi AGİ hesaplama evli bekar bürüt net ne kaç TL? 2019 asgari ücret zammı yüzde kaç? 2019 asgari ücret ve agi nasıl hesaplanır? Asgari ücret işsizlik maaşı 2019 ne kadar oldu? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak edilen konular arasında. Asgari ücret ve asgari geçim indirimi zam oranları belirlendi. 2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5’lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldiği açıklandı. Bilindiği üzere yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmez. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçin indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar yeni yılda değiştiği açıklandı. Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ), yani çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakan oran da artmış oldu. AGİ’nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişkenlik göstermesi. Bizlerde bu haberimizde 2019 asgari ücrete gelen zam ile birlikte asgari geçim indirimine göre evli bekar çocuklu çocuksuz eşi çalışan çalışmayan brüt net rakamları bu haberimizde derledik. Asgari ücret son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yeni rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaptığı son toplantıyla açıklanan rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Asgari ücret 2019 zammının brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olmasının ardından çalışanlar yılbaşında kendilerine yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'lerde olması beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 26,5 oranındaki zam çalışanlarda "yüksek zam" beklentisi oluşturdu.



UZMANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YORUMLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "oy birliği" ile alınan zam kararı uzmanlar tarafından da yorumlandı. Uzmanlar işçilerin masadan iyi bir rakamla kalktığını açıklarken, yapılan bu zammın özel sektörü de tetikleyeceğinin altını çizdi.



AGİ DE YÜKSELDİ



Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimimde de (AGİ) artış yaşandı. Buna göre yeni yılla birlikte bir kişi bekarsa ya da evli eşi çalışıyor ve çocuğu yoksa AGİ 191,85 TL oldu.

YÜZDE 26,06 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.



Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklanan bu rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.



Yeni yılda brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

İşverene maliyeti



Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.



Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:



"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."



Asgari ücret desteği sürecek



Öte yandan, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NASIL BAŞLADI?



Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyonun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.



Hükümetleri döneminde gerçekleştilen asgari ücret artışlarına bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.



Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı.

"Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır."



Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.



Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Yüzde 26'lık bir zam oldu



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten Atalay, "Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var." dedi.

"Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler"



Atalay, toplantının ardından basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Türk-İş Genel Başkanı olarak ilk kez ben toplantıya geldim, Türk-İş yönetimini getirdik. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Mükemmel oldu mu olmadı ama kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Türk-İş'in üç kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak hedeflediği rakamın 2 bin 155 lira olduğunu belirten Atalay, "Bu rakama da 'Hayırlı olsun' demekten başka yapacağımız bir şey yok. Altına imza attık." ifadesini kullandı.



İşsizin de yoksulun da temsilcisi olduklarını ifade eden Atalay, şunları belirtti:



"Asgari ücrete ilave 5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza attığıma göre mutluyum."

AGİ hesaplamalarında hesaplama yapılacak yılın ilk altı aylık asgari ücret tutarının yıllık toplamına bakılır. Yıllık toplam asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi oranıyla çarpılır ve çıkan miktar gelir vergisi oranı (yüzde 15) ile çarpılır. Sonuç 12 aya bölünerek aylık asgari geçim indirimi miktarı bulunur.



2019 AGİ NE KADAR OLDU?

2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Aylardır heyecan içinde beklenen ve birçok tartışma konusu olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün saat 10.00'da toplanarak yapılan zam oranlarını açıkladı. Gelen son dakika haberiyle AGİ 191 TL oldu.

Asgari ücret açıklandı: AGİ belli oldu



Asgari ücret zammıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi(AGİ) de arttı. Eşi olmayan ve çocuğu olmayan çalışan için Asgari Geçim İndirimi 191 TL'ye yükseldi.



Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası asgari ücret geçen yıla yüzde 26.5 oranında artarak 417 TL artış yapıldı.



EN DÜŞÜK AGİ 191 TL OLDU



Asgari ücrete gelen zam oranının belli olmasından sonra merak edilen konuların başında ise Asgari Geçim İndirimi’nin ne kadar olduğu geliyor. Yapılan zam oranına göre AGİ ücreti de en düşük 191.85 oldu. AGİ, en son 152 TL idi.





İŞTE 2019 AGİ ÜCRETLERİ



Medeni Durum



Bekar: 191,85 TL



Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,78 TL

Asgari ücret belli oldu



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.



ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanmıştı. Toplantıya, işveren kesimini temsilen TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), işçi kesimini temsilen Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) katıldı.



2019 yılı için net asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 417 TL asgari ücret zammı yapılmış oldu 2019 yılı için. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 TL'ye yükseldi. Komisyon son olarak 20 Aralık'ta toplanmış , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir işçinin asgari geçim geçim rakamını sunmuştu. TÜİK'in raporuna göre, bir işçinin aylık geçim ücreti 2 bin 213 TL. Geçen yıl TÜİK'in asgari geçim ücreti 1.893 TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti .Aşağıdaki tabloda 2019 yılı için güncel asgari geçim indirimi oranları verilmiştir.

Toplantı sonrası asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğu açıklandı. Bu rakam bekar olan kişiler için AGİ (Asgari geçim indirimi) dahil olarak belirlendi.



Yeni asgari ücretle birlikte Asgari geçim indirimi en düşük 191 TL'ye yükseldi. En yüksek AGİ miktarı ise 326 TL'ye çıktı.





ASGARİ GEÇİM ÜCRETİ DE BELLİ OLDU!



Aylardır heyecan içinde beklenen ve birçok tartışma konusu olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün saat 10.00'da toplanarak yapılan zam oranlarını açıkladı. Gelen son dakika haberiyle AGİ 191 TL oldu.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanmıştı. Bakan Selçuk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır."



Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.



Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.



İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA

*Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 6 Aralık'ta bu salonda bir araya gelmiştik. İşçi ve işverenlerimizle asgari ücreti daha ideal noktaya getirmeyi hedeflemiştik. 2. toplantıyı TİSK ev sahipliğinde 13 Aralık'ta 3. toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştirdik.



KOMİSYONUN 15 ÜYESİ VAR

*Bakanlık olarak biz de işçi ve işverenlerimizi koruyarak ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı önde tuttuk. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. 15 üyeden müteşekkil bağımsız komisyonla tespit edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK değerlendirmeleriyle bu güne gelmiş bulunuyoruz.



NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL

*Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.



EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İÇİN 2 BİN 155 TL



*Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2 bin 155 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.



Asgari ücret belli olduMilyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Böylece asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu.

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Komisyonda işçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:



2 BİN TL'Yİ AŞMA EŞİĞİ



*98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.



BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI!



*Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. TÜRK-İş Başkanı sokağa davet ediyor. Ne yapacağım plaja mı davet edeceğim. Kırmadan dökmeden derdimi anlatacağım. Sayın Bakanımız uzlaşı içinde yardımcı oldu. Sendikalardan bir tanesi hariç yardımcı oldu. Paçamızdan çekmeye çalıştı.



*Birileri suç duyurusunda bulunuyor.Yüzde 100 mutlu etmedik belki ama yüzde 80 mutlu ettik.

AGİ 2019 NE KADAR OLDU?



Asgari ücreti açıklanmasının ardından yeni AGİ fiyatları şu şekilde:



Bekar: 191.85 TL



Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL



Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL



Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL



Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL



Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL



Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

SORUMLULUĞUMUZ BULUNUYOR



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, belirlenen 2 bin 20 TL'lik asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:



Asgari ücret çalışmalarımız nihayete erdi. Sürdürülebilir her adım ülkemizi bir üst basamağa tırmanması anlamındadır. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması konusunda sorumluluğumuz bulunuyor.



Komisyon çalışmalarımıza katılan Bakanımız, işçi temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesine yönelik çabalarımıza devam edeceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?



1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.



AGİ NASIL HESAPLANIR?



İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan Asgari Geçim İndirimi, yeni asgari ücret ödemelerine göre belirleniyor. AGİ hesaplanırken ilk çalışanın medeni haline bakılıyor. Çalışanın çocuğu olup, olmaması AGİ hesaplamasını etkilemektedir. Çalışanın çocuğu varsa çocuk sayısına göre yani 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ hesaplaması da artış gösterir. Yeni yılın asgari ücret tutarı açıklandıktan sonra, yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak ve yıllık toplam da hesaplanacak tutar ile AGİ indirim oranı çarpılacak. Çıkan sonuç ile en düşük gelir vergisi oranı çarpılacak. Elde edilen değer 12'ye bölünecek ve aylık AGİ tutarı hesaplanmış olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI



Çalışanın kendisi %50



Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5



AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?



AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.



İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

2018'DE AGİ NE KADARDI?





ASGARİ ÜCRET VE AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi, bireyin ve ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülmesi ile vergi dışı bırakılmasına denilmektedir. AGİ olarak da bilinir. Bir şahsın vergi verebilmesi için, o kişinin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli argümanları sağlaması gerekmektedir. Ancak bu durum oluştuktan sonra o kişi vergilendirilebilir. Asgari geçim indirimi yani AGİ bu amaçla ortaya çıkmış olan bir uygulamadır. Asgari geçim indirimi her sene yeniden belirlenmektedir.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Miktarları



Asgari geçim indiriminde işçinin bekar, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan olup olmadığına göre ve çocuk sayısına göre değişiklikler göstermektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ miktarı artabilir yada azalabilir. AGİ miktarları yılın ilk yarısı için geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanarak tüm sene için uygulanmaktadır. Yılın ikinci çeyreğinde asgari ücrete yapılacak olan zam ya da değişiklik yılın ikinci çeyreğindeki AGİ tutarını ektilemez, AGİ sabit kalır.

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Çocuk Bekar Evli Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli Yok 191.85 230.22 191.85 1 259.00 220.63 2 287.78 249.41 3 326.15 287.98 4 326.15 306.96 5 ve üstü 326.15 326.15

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.