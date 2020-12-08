Asgari ücret 2.toplantı ne zaman? Asgari Ücret 2021 ne kadar olacak?

08 Aralık 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:18

Asgari ücret 2.toplantı ne zaman? sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücretle çalışan 7 milyon vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret 2021 ne kadar olacağı sorusunda. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmış, asgari ücretin artış oranı 2019 yılına göre yüzde 15,03 olmuştu. Peki Asgari Ücret 2021 ne kadar olacak? İşte Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantı tarihleri...

Aralık ayının gelmesi ile birlikte 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2021 yılındaki asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Yıl içerisindeki enflasyon rakamları, pandemi sürecindeki maddi zorluklar gibi parametrelerin ele alınacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretin belirlenmesi için 4 toplantı yapacak. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayının sonuna kadar yapılacak toplantılar sonunda belli olacak ve 2021 yılında Asgari Ücret belirlenecek. Peki Asgari ücret 2.toplantı ne zaman?

Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ile ölçülüyor. Bu sene asgari ücret 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Peki Asgari Ücret 2021 ne kadar olacak? İşte Asgari ücret 2021 belirlenmesi için bu ay sonuna kadar yapılacak olan toplantı tarihleri.

ASGARİ ÜCRET 2.TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde Asgari ücret 2.toplantısı 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel 2021 Asgari ücret rakamları şöyle:

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması halinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.