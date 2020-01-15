Asgari ücret AGİ dahil ne kadar? 2020 AGİ ücreti ne kadar? AGİ 2020 tablosu haberimizde!

15.01.2020 10:48 - Güncelleme: 15.01.2020 10:48

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücret AGİ dahil ne kadar? 2020 AGİ ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. AGİ 2020 tablosu haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

2020 AGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

AGİ 2020 TABLOSU:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.