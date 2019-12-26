26.12.2019 17:30 - Güncelleme: 26.12.2019 17:30

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammındaydı. Büyük bir heyecanla beklenen 2020 asgari ücret zammının ne kadar olacağı açıklandı. Tüm vatandaşlar Asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? 2020 asgari ücret net brüt ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bedeli belli oldu. 2020 asgari ücret zammı ve AGİ rakamları hakkında tüm detaylar haberimizde..

ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi. "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

AGİ NEDİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

2019 AGİ TUTARLARI NE KADAR?

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL