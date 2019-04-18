Asgari ücret brüt 2019 ne kadar, kaç lira? Asgari ücret desteği nedir?

Asgari ücret brüt ne kadar, kaç lira? 2019 Asgari ücret desteği nedir? sorularına cevap aranıyor. Milyonlarca çalışan vatandaş 2019 yılında asgari ücret desteğinin tam uygulanacak olması vatandaşlarda sevinç yarattı. Asgari ücret ve asgari ücret desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan asgari ücret desteği geçtiğimiz yıl 9 ay ödenmişti. Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamıyor. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor. Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Peki, “Asgari ücret brüt ne kadar? Asgari ücret desteği nedir?” sorularının yanıtı ne? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 203 lira olarak esas alınacak.

Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak. Kanunla istihdamın artırılmasına yönelik düzenleme de yapıldı. Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda, geçen yılın ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan ya da dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını bu yılın ocak-aralık dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu'nca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak.

ASGARİ ÜCRET BRÜT ÜCRET VE KESİNTİLER

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DÂHİL MİDİR?

AGİ aldığınız net ücrete dâhil değildir. Asgari Geçim İndirimi maaşınız haricindedir.

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.