Asgari ücret brüt net ne kadar? 2019 AGİ ve asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? AGİ ücreti 2019'da evli bekar çocuklu çocuksuz toplam ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? soruların yanıtları araştırılıyor. Konu ile ilgili hükumet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl bilindi üzere Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıklanmıştı. 2019'da ise asgari ücretin net 2 bin lira üzerinde olması bekleniyor. Yıl sonunda belli olacak asgari ücret için tartışmalar şimdiden başladı. Sendikalar yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan değer kayıplarının giderilmesini isterken taleplerini 2 bin lira üzerinde tuttu. İşverenlerin talebi ise asgari ücret desteğinin devam etmesi oldu. Detaylar star.com.tr'de.

Çalışanların dört gözle beklediği yeni yıl için asgari ücret oranları yıl sonunda Aralık ayında belli olacak. Asgari ücret pazarlıkları henüz başlamazken, sendikalar taleplerini duyurmaya başladı. Türk-İş asgari ücretin 2 bin TL, DİSK ise 2 bin 600 TL olmasını talebinde bulundu. İşverenin talebi ise son birkaç yıldır uygulanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesi oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği rakam işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantısı sonrasında belli olacak.

Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca vatandaş heyecan içinde yeni yılda yapılacak zam miktarını beklemeye başladılar. Talepleri 2000 TL olması yönünde olan çalışanların gözü kulağı yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Beklenen açıklama dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaparken o tarihi gösterdi. Yeni yılda yapılacak maaş artışında en önemli detay enflasyon oranları olacak.

Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.



2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın” ifadelerini kullandı.



Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.



ASGARİ ÜCRET İÇİN İSTENEN RAKAM 2 BİN TL



Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan dengesiz tavır işçileri harekete geçirdi. İşçi kanadı taleplerini net şekilde ifade ederek gündeme gelirken, görüşmeler de başladı. DİSK ve Türk-İş gibi sendikalar asgari ücret taleplerini 2 bin liranın üzerinde olarak ifade ederken, işverenler ise işçiye verilen aylık 100 lira desteğin kapsamının genişletilerek devam etmesini talep ediyor.



Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira.



OCAK'TAN ÖNCE ZAM GELİR Mİ?



Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. 2018 yılı sona ermeden yapılması istenen zam için görüşmelerin Kasım ayında yapılması gerekiyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmeleri için bir araya geldiklerinde erken zam konusunu da konuştular.



Bakan Selçuk tarafından böyle bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı. Selçuk konuya ilişkin, "Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu Ocak ayında yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.



Asgari ücret konusunda bir diğer açıklama ise basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok." dedi.



"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN"



Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.







2018 YILINDA 14,2'LİK ZAM YAPILMIŞTI



Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.



2018 AGİ NE KADAR?



Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 2018 Ocak ayında belli olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 TL oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi bekar, evli ve çocuklu olma durumuna göre şu şekildedir;



- Bekar: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

- Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

- Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

- Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

- Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL