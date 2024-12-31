Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yapan işletmelere denetimi sıklaştırdı. Asgari ücret zammı sonrasında İstanbul'da haksız kazanç sağlayan, fahiş fiyat artışı yapan, fiyat etiketi bulunmayan işletmelere son bir haftada 9 milyon TL üzerinde ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Aralık ayından bugüne kadar ise haksız kazanç sağlayan, fiyat etiketi bulundurmayan veya fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yaklaşık 50 milyon TL tutarında cezai işlem uyguladı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin süreceğine dikkat çekti.

SON 1 HAFTADA İSTANBUL'DA 9 MİLYON TL TUTARINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe İstanbul'da gerçekleştirilen denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren denetimleri sıklaştırdık. Asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat yapan işletmeler konusunda şikayet alıyorduk. Bunlara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için fiyat etiketi denetimi, haksız fiyat artışı, gramaj denetimleri yapıyoruz. 25 Aralık'tan itibaren İstanbul'da bin 302 işletme denetledik. Bu işyerlerinde 118 bin 500 ürüne baktık. 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, tutanak tuttuk. 9 milyon 37 bin 600 TL tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

İSTANBUL'DA 25 İLÇEDE 53 EKİP İLE DENETİMLER SÜRÜYOR

Menteşe "İstanbul genelinde denetimleri sürdürüyoruz. Bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde denetim yapılıyor. 20 arkadaşımızla şu ana kadar yaptığımız denetimlerde 300'e yakın aykırılık tespit ettik. Cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşımızın menfaatlerini korumak için denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKENTTE ÜRÜN VE FİYAT ETİKETİ DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücretin açıklanmasının ardından yoğunlaştırdıkları denetimlere yılbaşı öncesinde de çeşitli sektörlerle devam etti.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında başkentte de restoran, pastane, kafe, kırtasiye ve hediyelik eşya mağazalarında fiyatlar kontrol edildi.

Ekipler denetimlerde ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, işletmelerin kapılarında fiyat listesi olup olmadığına baktı. Fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı da incelendi.

Kırtasiye denetimlerinde ise ekipler yılbaşı öncesi sıklıkla alınan hediyelik eşya ve süslemelerin ürün etiketlerini gözden geçirdi. Etiketlerin satış fiyatıyla uygunluğu kontrol edilirken ürünlerin ayırt edici özelliği, menşesi gibi etikette bulunması gereken unsurlar denetlendi.

- "YILBAŞI İTİBARIYLA DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetimi İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlere yeni yılda da devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılla birlikte asgari ücret artışlarından sonra fiyatların artışlarını dengeleyebilmek ve önüne geçebilmek için denetimlere devam etmekteyiz. Marketlerde yaptığımız denetimlerin haricinde, kafe, restoran ve diğer işletmelerde de aynı şekilde incelemelerimiz sürmektedir. Yılbaşı itibarıyla denetimlere devam edeceğiz."