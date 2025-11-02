İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Asgari ücret için kritik adım: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor
Ekonomi

Asgari ücret için kritik adım: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesinde 4 Kasım'da toplanarak güncel ekonomik gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapacak.

AA2 Kasım 2025 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Asgari ücret için kritik adım: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor
ABONE OL

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi güncel gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapmak için 4 Kasım'da toplanacak.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından Konfederasyon bünyesinde eğitim faaliyetleri ile üniversite işbirliğinde kongreler düzenleyen TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı.

Bu kapsamda, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Ardından, 4 Kasım'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.