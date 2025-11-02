Asgari ücret için kritik adım: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi güncel gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapmak için 4 Kasım'da toplanacak.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından Konfederasyon bünyesinde eğitim faaliyetleri ile üniversite işbirliğinde kongreler düzenleyen TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı.

Bu kapsamda, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Ardından, 4 Kasım'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.