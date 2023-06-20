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Ekonomi

Asgari ücretle birlikte bu maaşlar da arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşı, engelli aylığı ve GSS gibi birçok kalemde artış oldu.

20 Haziran 2023 Salı 12:12 - Güncelleme:
Asgari ücretle birlikte bu maaşlar da arttı
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Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödeme ve ücrette değişiklik meyadana geldi. Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri. Peki asgari ücret tahminine göre bu kalemlerde ne kadar artış olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5362 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5362 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3515 liraya yükselmiş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde iken 2346 liraya yükselmiş oldu.

GSS PRİMİ

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 405 liraya yükselmiş oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira. Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinden dolayı en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor.

Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesinden dolayı en düşük isteğe bağlı prim 4292 lira oldu. En yüksek prim ise yüzde 34,04 zam ile 32 bin 195 liraya yükseldi.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES'te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

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