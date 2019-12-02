Asgari Ücret komisyonu canlı yayın başladı! Asgari ücret 2020 ne kadar olacak?
Asgari Ücret komisyonu canlı yayın başladı. Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.' şeklindeki ilk açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk, 'Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.' diye konuştu. Asgari Ücret Tespit komisyonu son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asgari Ücret komisyonu canlı yayın başladı. Heyecanla beklenen gün geldi çattı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı. Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari Ücret komisyonu son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU CANLI YAYIN BAŞLADI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz." dedi.
Bakan Selçuk, "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.
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