14 Aralık 2021 Salı 12:59 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 12:59

Asgari ücret komisyonunun yapacağı 4. toplantı öncesi nefesler tutuldu. Yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren 2022 Asgari ücret zammı ile birlikte, işsizlik maaşı, AGİ, kıdem tazminatı gibi birçok kalem belirlenmiş olacak. Yapılacak artış oranı 4. toplantı sonrası netleşecek. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan asgari ücret zammına ilişkin 3 toplantı geride bırakıldı. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken son toplantıda taraflar yapılan hesaplamalara göre ortaya çıkan rakamları belirtti. Asgari ücret komisyonu 4. kez toplanarak maaşlara yapılacak olan zam oranını belirleyecek. İşte yapılacak yoplantı ile ilgili gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücret 2002 maaş zammı için Tespit Komisyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yapılacak olan 4. toplantıda ortak bir kararda uzlaşıp rakamı belirleyecek.

Asgari ücretin belli olacağı son yani 4. toplantı bu hafta içerisinde gerçekleşecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.

İşçi ve işveren sendikalarının asgari ücret hesaplamaları farklılık gösterirken Asgari geçim indiriminin de (AGİ) belirleneceği 2022 asgari ücret zammının bu son toplantıda netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün açıklanması da ihtimaller arasında...

Asgari ücrette ikinci toplantı 07.12.2021 Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşmişti.

3.toplantı ise 09.12.2021 Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler Asgari ücret 4. toplantıda...

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptıklarını belirtip, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini söyledi. Önder, "TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş bu rakamın 3 bin 900'ün altına düşmeyeceğini söylüyor. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK dedi ki 'Biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım'. Türk-İş de 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim' dedi. Bu konuda her iki tarafın da farklı görüşleri oldu; bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi" dedi.

TİSK: ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNERİLMİŞ RESMİ RAKAM YOK

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK'ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.