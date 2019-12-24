24.12.2019 09:37 - Güncelleme: 24.12.2019 09:37

Son olarak 17 Aralık’ta üçüncü toplantısını gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonu, dördüncü kez bir araya gelecek ve milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği zam oranını yeni yıl öncesinde açıklayacak. Asgari ücret komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını duyurmuştu. Asgari ücret komisyonunun son toplantısı için nefesler tutuldu ve büyük bir heyecanla zam oranının açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, dördüncü toplantıyla ilgili bir soru üzerine tarih bilgisi vermişti. "Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi ancak hükümet cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI TARİHİ BELLİ Mİ?

2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammının bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.