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Ekonomi

Asgari ücrette karar bekleniyor

Yeni asgari ücreti tespit çalışmaları devam ediyor. Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

16 Aralık 2021 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:36
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor.

Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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