2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* İşçi-işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak.

* Orta Vadeli Program hedefiyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye ulaşmıştır.

* Üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz.

* Enflasyon oranı, vatandaşlarımızın satın almak gücü, işgücü piyasaların ihtiyaçları, ekonomik büyüme gibi koşulları analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetlerini gözeten adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.

* Bizler alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren bu çatışmacı anlayışı reddediyor, emeğin değer gördüğü alın teriyle sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz.

* Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini ancak ve ancak işçi ve işverenin el ele verdiği aynı hedef doğrultusunda yürüdüğü bir düzenle gerçekleştirebiliriz.

* İnsana yani çalışana yatırım yaptığımız takdirde geleceği inşa edebiliriz. Çalışanın, işçinin mutlu olduğu geliştiği ve güçlendiği bir ortam işletmelerin de güçlenmesine katkı getirecektir.