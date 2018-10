Asgari ücret ne kadar net brüt ücret son dakika 2019 Asgari ücret ne kadar olacak zam oranı kaç TL

Asgari ücret ne kadar net brüt ücret son dakika açıklamaları an be an takip ediliyor. 2019 Asgari ücret ne kadar olacak zam oranı kaç TL? Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2019 Asgari ücret zam oranları! Peki Asgari ücrette zam ne kadar olacak? Asgari ücret brüt ne kadar? Asgari ücret net ücret ne kadar? Her sene olduğu gibi bu senede merakla beklenen asgari ücret zam oranları ile ilgili haberleri sizler için derledik. 2019 Yeni senede asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Asgari ücret 2019 tahminlerine göre, 2019 asgari ücretin yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor. Şu anda bin 603 lira net ve 2 bin 29,50 TL brüt olarak uygulanan asgari ücret pazarlığının bu yıl 2 bin lira net üzerinden başlaması bekleniyor. Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. İşte merak edilen asgari ücret son dakika haberleri star.com.tr’de…

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

ASGARİ ÜCRET İÇİN İSTENEN RAKAM 2 BİN TL

Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan dengesiz tavır işçileri harekete geçirdi. İşçi kanadı taleplerini net şekilde ifade ederek gündeme gelirken, görüşmeler de başladı. DİSK ve Türk-İş gibi sendikalar asgari ücret taleplerini 2 bin liranın üzerinde olarak ifade ederken, işverenler ise işçiye verilen aylık 100 lira desteğin kapsamının genişletilerek devam etmesini talep ediyor.

Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN"

Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.

2018 YILINDA 14,2'LİK ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;

2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.

2018 AGİ NE KADAR?

Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 2018 Ocak ayında belli olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 TL oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi bekar, evli ve çocuklu olma durumuna göre şu şekildedir;

- Bekar: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

- Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

- Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

- Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

- Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA!

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaş 1603 ₺'dır. Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

- Bekar, çocuksuz - 1603

- Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

- Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6

2018 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?



Asgari ücret zamları 2018 Ocak ayında 14.2 oranında gerçekleşmişti. Gerçekleştirilen bu zam ile birlikte en düşük asgari ücret tutarı net olarak bin 603 lira olmuş brüt rakamı ise 2 bin 209 lira olarak gerçekleşmişti. Bu orandan yola çıkacak olursak 230 lira civarında olması yine muhtemel gözüken asgari ücret zammı için vatandaşların beklentisi 2000 lira olması yönünde. Özellikle açıklanan enflasyon oranları ile birlikte asgari ücrete yüzde 20 ila 25 arası bir zam miktarı yapılması bekleniyor. Asgari ücret zammının yüzde 25 üzerinden gerçekleşmesi sonucunda 400 liralık bir zam gerçekleşecek ve bu sayede asgari ücret 2000 liraya çıkmış olacak.

Öte yandan Türk-İş başkanı Ergün Atalay da Aralık ayında yapılacak pazarlıklarda asgari ücretin 2000 liradan başlaması yönünde çağrıda bulundu. Eylül ayı enflasyon oranlarıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 24,52'ye ulaştı. Dolayısıyla asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 2019 yılı Ocak ayından itibaren net 2003 lira olacak.