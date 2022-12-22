Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret saat kaçta açıklanacak 2023?

Asgari ücret 2023 zammı bugün açıklanacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. 2023 yılının yeni asgari ücret rakamı için çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. Yapılacak zam oranına göre olası rakamları haberimizde derledik. Peki Asgari ücret saat kaçta açıklanacak 2023? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Büyük ihtimalle yarın (bugün); asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12.00'da asgari ücreti açıklayacağı bildirildi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşti.

Asgari ücret zammının yüzde kaç olacağına ilişkin olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 45 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 8 bin TL'ye yükselecek. İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.