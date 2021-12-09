Asgari ücret ne kadar olacak? İşte toplantıda öne çıkan iki rakam!

9 Aralık 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:18

Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'teki 3. toplantı sonrası taraflar açıklama yaptı.

Üçüncü toplantı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Bugünkü toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.



Önder: TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor.

Nazmi Irgat: İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik dolayısıyla komisyonun şu anda sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.