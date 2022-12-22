2023 asgari ücret zammı açıklandı. Yeni asgari ücrete beklenenin üzerinde bir oranında zam yapıldı. Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor. Peki Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret net-brüt hesaplama (maaş tablosu)

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Son dakika... Asgari ücret 2023 zammı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret brüt 10.944.05 TL, net 8500 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETE REKOR ZAM!

Asgari ücret yüzde 54 oranında artarak son 50 yılın rekoru kırıldı.

YIL - BRÜT ASGARİ ÜCRET - NET ASGARİ ÜCRET



2015 1.273,50 TL - 949 TL

2016 1.647,00 TL - 1.300 TL

2017 1.777,50 TL - 1.404 TL

2018 2.029,50 TL - 1.603 TL

2019 2.558,40 TL - 2.020 TL

2020 2.943 TL - 2.324 TL

2021 3.577,50 TL - 2.825,90 TL

2022 6.471 TL - 5.500 TL

2023 10.944.05 TL - 8500 TL

Asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak.

İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

2023 Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayı itibariyle hesaplara yatacak.

AGİ KALKTI MI?



AGİ uygulaması 2022 senesi için kalktı. 2022 yılı itibarıyla asgari ücret ve asgari ücretin üzerinde maaş alanlara Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artık ödenmeyecek.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı.