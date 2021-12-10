10 Aralık 2021 Cuma 11:38 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 11:38

Asgari ücret zammı için gözler 4. toplantıya çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında rakam konusunda anlaşma sağlanamadı. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini belirtti. 2022 yılı için asgari ücret zammı 4. toplantıda belli olacak. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücreti belirleme süreci devam ediyor. Milyonlarca işçinin 2022 yılındaki aylık kazancını belirleyecek toplantının üçüncüsünde işçiler, işverenler ve hükümet arasında bir anlaşma sağlanamadı. Hal böyle olunca gözler Asgari ücrette 4. toplantı tarihine çevrildi. İşte Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısına ilişkin gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılının zam oranı için yapılan 3. toplantısını gerçekleştirdi. TİSK'te yapılan toplantıda anlaşma sağlanamadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl asgari ücret tutarını belirlemek için bir araya geliyor. 4 toplantı sonucunda yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşiyor.

Yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.kez bir araya gelecek. İşte Asgari ücret 4. toplantı tarihi ve yapılacak zam ile ilgili son rakamlar...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrette 4. toplantı için net bir tarih verilmedi ancak sürece göre son toplantının aralık ayının son haftası gelmeden yapılarak 2022 asgari ücretin belirlenebileceği öngörülüyor.

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret için 4. toplantının Aralık ayının 13-17 tarihleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında İşveren asgari ücreti belirleyecek olan asgari geçim tutarının işveren tarafından 3.100 TL, işçi tarafından ise 3.900 TL olması gerektiği belirtildi. Komisyonda işçi-işveren enflasyon konusunda anlaşamadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı son toplantıda işveren ve işçi tarafını temsil eden sendikaların yapacağı pazarlıktan sonra 2022 asgari ücretin 3700 üzerinde bir rakam olacağı tahmin ediliyor.