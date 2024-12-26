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Ekonomi

Asgari ücret sonrası fiyat artırmışlardı: Fırsatçılara ceza yağdı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, asgari ücret artışı sonrası haksız fiyat artışına yönelik 81 il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 milyon 830 bin 897 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Asgari ücret sonrası fiyat artırmışlardı: Fırsatçılara ceza yağdı
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Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı asgari ücret artışı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımızca, asgari ücret artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapılmaması yönünde dün kamuoyuna yapmış olduğumuz uyarının ardından, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü 81 Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler kapsamında; 81 ilde toplam 1283 markette 102 bin 590 ürün incelenmiş, bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2 milyon 830 bin 897 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmıştır. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, yapılacak haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

EN FAZLA İHLAL TESPİT EDİLEN İLLER İSTANBUL, ANKARA VE ELAZIĞ

Denetimlerde en yoğun çalışmaların İstanbul, Antalya ve Ankara'da gerçekleştirildiğini belirten Gürcan, "İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlenmiş; Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelenmiştir. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulanmıştır. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya olmuştur. Bakanlık olarak, 81 Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizle sahada yoğun şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendiriyor, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen her türlü girişime karşı gerekli müdahaleleri ivedilikle yapıyoruz. Haksız fiyat artışı uygulamalarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergilenecektir. Adil bir piyasa düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın refahının güvence altına alınması için denetimlerimiz aynı kararlılıkla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.

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