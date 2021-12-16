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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sona erdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:09
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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