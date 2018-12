Asgari ücret zammı 2019'da ne kadar olacak? AGİ asgari ücret hesaplaması brüt net kaç TL olacak? Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ayrı mı hesaplanıyor? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? soruların yanıtları milyonlarca çalışan tarafından merak edilen konular arasında. Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Komisyonda, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacak. Görüşmelerin ardından 2019 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı da belli olacak. Uzun süredir heyecanla beklenen 2019 yılı için asgari ücret zam pazarlığı için ilk görüşme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019'daki asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer almış oldu. Asgari Ücret Komisyonu ile işçi, memur ve asgari ücretli devlet arasında pazarlığı devam ediyor. Yakın zamanda asgari ücretle ilgili ortak bir karar açıklanacak. Sendikalar 2019 yılı Ocak ayında asgari ücretin 2 bin TL üzerinde olmasına yönelik açıklamalar var. Asgari ücretli için kriz gittikçe derinleşiyor. Vergi yükü, sürekli yükselen enflasyon asgari ücretlinin belini bükmüş durumda. Sendikalar kamuoyu oluşturmak için çalışmalarına başladı. Asgari ücret komisyonu ile hükümet Aralık ayında bir araya geldi ve yıl sonunda karar açıklanması bekleniyor. Bu sene en çok telaffuz edilen rakam 2 bin lira ve üstü olması bekleniyor. 2019 asgari Agi ücret zammı hakkında son haberler ve yeni detaylar star.com.tr'de.

Asgari ücret zammı hakkında yaşanan son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala Türkiye'nin gözü kulağı açıklanacak olan net rakama çevrildi. Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

2019 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Milyonlarca Asgari ücretli çalışanın merakla takip ettiği Asgari ücret zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "İşçi ve işverenin haklarını gözeterek, sorunları çözüme kavuşturan taraf olduk. Son toplantıda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun kaldığı bir rakamı açıklayacağımıza inanıyorum" dedi.



MASADAKİ TALEPLERE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMLARI



Yaklaşık 7 milyon işçinin maaşını, 81 milyonu etkileyen zamları belirleyecek olan asgari ücrette masaya değişik alternatifler getirildi. İşçiler gerçekleşen enflasyonu işveren hedef enflasyonu istiyor.



Bu talepler ne ifade ediyor. Kaç liraya denk geliyor. İşte masadaki taleplere göre yeni asgari ücret zamları….

MASAYA GELEN TEKLİFLER



Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısında masaya hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin teklifleri geldi. Bu teklifler üzerinden pazarlıklar devam edecek. İşçi kesimi kırmızı çizgi olarak "GERÇEKLEŞEN ENFLASYON" rakamının baz alınmasını istiyor. İşveren kişimi ise "HEDEF ENFLASYON" uygulansın diyor.



İşçi kesimi ayrıca bu enflasyonun yüzde 25 olarak kabul edilmesini ve bunun 2 bin lira belirlendikten sonra uygulanmasını istiyor. Ayrıca refah payı da eklensin talebini dile getiriyor. İşveren kesiminin ise asgari ücret desteğinin sürmesi yönünde talebi bulunuyor.

KAÇ LİRAYA DENK GELİYOR?



Şimdi bu talepleri rakamlara dökerek anlaşılır hale getirelim.



İşçi kesiminin talepleri:



1)Gerçekleşen enflasyon Yeni Ekonomi Programı'na göre yıl sonunda yüzde 20,8 olacak. Büyüme ise yüzde 3.8 bekleniyor. Bunun tamamını refah payı olarak koyarak hesaplama yapalım.



1.603X %20,8 + 1.603X %3.8+1.603 = 2000,12 TL (net ücret), 2532 TL (brüt ücret)



2) 2.000 liranın temel alınması sonrası enflasyon ve refah payı ile hesaplama yapılırsa..



1.603X %20,8 + 1.603 X % 3,8 +2000= 2.395 TL (net ücret), 3.034 TL (brüt ücret)



3) İşçi temsilcileri gerçekleşen enflasyonun yüzde 25 olarak alınmasını ve 2.000 temel ücretin üzerine eklenmesini de masaya getiriyor. Buna göre hesap..



1.603X %25 +2000 = 2.400,75 TL (net ücret), 3.039,50 TL (brüt ücret).



4) Hem enflasyonun yüzde 25 kabul edilmesi hem de refah payı eklenmesi ile 2.000 lira temel alınırsa hesap şöyle olacak..



1.603X%25+ 1603X%3.8 + 2000 = 2.461 TL (net ücret), 3.115,78 TL 8brüt ücret)

İşveren kesiminin talepleri:



İşveren kesimi ise gerçekleşen yerine hedef enflasyonun esas alınmasını ve asgari ücrete kamunun desteğinin artırılarak devam etmesini istiyor. Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı hedef enflasyon yüzde 15,90 olarak belirtiliyor. Buna göre hesap şöyle yapılıyor:



1.603 X %15,9+ 1.603 = 1.857,88 TL (net ücret) , 2.352,20 TL (brüt maaş)

NASIL KARAR VERİLECEK?



Bütün bu hesaplamalar yapılacak en az üç toplantıda masaya gelecek ve tartışılacak. Burada kamunun da bir sözü olacak ve orta yol bulunmaya çalışılacak. Bu arada toplantılar sırasında geçim endeksleri, fiyat artışları ve ailelerin ihtiyaçları gibi konular da konuşulacak. Ayrıca işveren kesiminin işsizlik oranı, rekabet şartları şirketlerin mali durumları gibi konuları da masaya getirmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2000 LİRA OLURSA...



1)İşsizlerin aldığı maaş da aynı oranda artacak. Asgari ücret 2000 lira olursa işsizlik maaşının tavanı 2.010 lirayı bulacak,



2)Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. 2000 liralık asgari ücrete göre en düşük AGİ 189,90 TL, en yükseği ise 322 lirayı bulacak.

3) Erken emeklilik için doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda da artış olacak.



4)İş görmezlik ödeneği alanların maaşlarında artış yaşanacak.

5)Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Bu zamlar memur maaş katsayısına göre yapılacak.



6)Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar da yükselecek. Ayrıca gündelikçiler için ödenecek primler de artacak.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ!



Yaklaşık 7 milyon işçinin maaşını, 81 milyonu etkileyen zamları belirleyecek olan asgari ücrette masaya değişik alternatifler getirildi. İşçiler gerçekleşen enflasyonu işveren hedef enflasyonu istiyor

Asgari Ücret Komisyonunda yer alacak olan Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik elamanı olarak çalışan 2 çocuklu ve kirada oturan Gülden Görmez, devlet yetkilileri ve patronlara geçinmenin ne kadar zor olduğunu anlatacak. TÜRK-İŞ sendikası Görmez’in konuşmasına müdahale edilmeyeceğini de açıkladı.



Bakan Selçuk, "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019'daki asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantıya işçi, işveren ve kamu temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk: Asgari ücret üretimde verimliliği artıracak seviyeye getirilecek! Bakan Selçuk asgari ücret toplantısı öncesi açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 'Asgari ücret üretimde verimliliği artıracak seviyeye getirilecek. İşçi ve iş verenlerin hakları mutlaka gözetilecek. Belirlenen ücret ülke ekonomisine yön verecek' dedi.

Masadaki ilk asgari ücretli



2019 yılı asgari ücret görüşmelerine ilk kez milyonları temsil eden bir asgari ücretli de katılıyor. Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, “Bu maaş ile olmuyor. Oğluma hırkasını alamadığım için ve okul onu uyardığı için gurur yaptı okulu bıraktı. Tüm asgari ücretlilerin bunu yaşadığını düşünüyorum. İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 2019 için mantıklı rakamın 2 bin 200 TL olduğunu söyledi.



2019 yılında uygulanacak asgari ücret için ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ dün toplandı. İşçi, işveren ve hükümeti temsil eden üçlü yapının hakim olduğu komisyonda Türk-İş gerçekleşen enflasyon artı refah payı isterken, TİSK ise asgari ücret desteğinin sürdürülmesini talep ediyor. Bu yıl ilk kez Türk-iş bünyesinde bir asgari ücretli de çalışmalara katıldı. Türk-İş adına görüşmelere katılan asgari ücretli Gülden Görmez, boşanmış ve 2 çocuk annesi, çocuklarından biri hırka alamadığı için okulu bırakmış.





Yalova Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Görmez, komisyon toplantısı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Görmez, çocuklarından birinin üniversitede okuduğunu, diğerinin ise lise 2’den terk olduğunu söyledi. Çocuğunun okulu terk etmesinde okul için gereken hırkayı alamamasının etkili olduğunu belirten Görmez, “Oğluma formasını aldım ama hırkasını alamadım. ‘Onu da bir ay sonra alırız’ demiştim. Okul yönetimi ‘prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda’ diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Kiram 850 TL. Çocuk yardımıyla birlikte bin 903 TL alıyorum. Yemek artı yol gibi giderler ve kredi kartlarını çıkardığımda geriye 300-400 TL kalıyor. Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim” dedi.



Asgari ücretli işçi Gülden Görmez, Türk-İş yöneticilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na götürdüğü simitlerin tadına baktı.



İNSANCA YAŞAYALIM



Mutfakta makarna ve çorbanın başlıca yemekleri olduğunu söyleyen Görmez, şöyle konuştu: “İki kredi kartım var. İkisi de dolu. Borcu borçla kapatıyoruz. Mesela bir maaş yattı. ‘Eksi hesap’ta olduğum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalıyorum. Arada çok sıkıştım kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralık olacağız. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslında borcu borçla kapatıyoruz ama sadece o ayı kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışından bütün bir yıl borçlu olarak yaşıyorsunuz. Bunun için de ne istediğinizi yiyebiliyorsunuz, ne de istediğinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatımız yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz. Dediğim gibi asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim.”



ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu’nun açılışını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyondan işçi ve işverenlerin haklarını koruyacak bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi. Selçuk şunları söyledi: “2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Bu çerçevede 2019’da istihdamı koruyacak ve daha da arttıracak en önemli eylemlerden biri asgari ücretin hem hem çalışanlar hem de işverenler için ekonomik konjonktürle uyumla bir şekilde ve verimliliğe de katkı verecek bir şekilde tespit edilmesi olacak. Elbette işçi ve iş verenler belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücreti belirleme imkanına da sahip. Bu konuda uygulama geliştiren firmalarımız da var. En büyük temennimiz bu tür uygulamaların daha yaygın hale gelmesi yönünde.”







2 BİN 200 TL MANTIKLI RAKAM



KOMİSYONDA işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da komisyondan beklentilerini “Yıllık enflasyon yüzde 25’i buldu. Sadece eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6.30 oranında arttı. Ücretli çalışanların zaten yetersiz olan gelirleri enflasyon karşısında iyice eridi. Çalışanların geçim şartları katlanmaz boyutlara geldi” diyerek anlattı. Irgat, “Asgari ücretle çalışanlardan yine fedakarlık bekleniyor ancak olağanüstü ekonomik koşullardan geçtiğimiz bugünlerde, fedakarlık işçilerden beklenmemelidir” ifadelerini kullandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, 2 bin 200 TL gibi bir rakamın mantıklı olabileceğini kaydederken, “Önce bir gerçekleşen enflasyonu versinler. Üzerine de bir refah payı söz konusu olsun” dedi. Ülkede patron ağırlıklı bir Meclis’in, sermaye ağırlıklı bir yapının olduğunu söyleyen Atalay, “Biz asgari ücretli, emekli, işçi, çiftçi, işsiz bu ülkenin yüzde 70’yiz. Her sıkıntıda nefes kredisi, her sıkıntıda rahatlatma kredisi herkese var. İşte bizim de bir talebimiz oldu. Ben 20 bin lira söylemedim ki, söylediğimiz 2 bin lira. İşveren temsilcileri bunun çok kötü olduğunu, çok fazla olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir yapının içerisinde ‘biz bunları simitle, çayla çalıştıralım’ düşüncesinde işverenler var. Bu görüş kör bir görüş” diye konuştu.







İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ALINMASIN



İŞVEREN heyetine başkanlık yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da, “Asgari ücrette yapılacak artış oranı belirlenirken ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, hedef yatırımlılık, verimlilik, işsizlik ve özellikle son aylarda kayda değer şekilde yol aldığımız enflasyonla mücadele

hedefleri de

dikkate alınmalı. Son üç yıldır işverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2019 yılında da artarak devam etmesini istiyoruz. Asgari ücret, çalışanların geçim ücretini değil, çalışanlara ödenebilecek en alt limiti ifade eden bir göstergedir. Geçen yıl da beyan ettiğimiz yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

Bakan Selçuk'un konuşmasından bazı satırbaşları:



Asgari ücret çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koymakta. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek.







Daha güçlü bir ekonomik görünüme kavuşacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı.



Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden belirlenmektedir. Asgari ücret tespit komisyonumuz çok önemli bir mekanizma.



16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Komisyon toplantılarıyla haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkıda bulunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.



Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücret, 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz.



Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret, istihdama, yatırımlara, yani bir bütün olarak tüm ülke ekonomisine yön verecek.



Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum.



Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücret tespit çalışmaları için başarılar diliyorum.

2018 AGİ NE KADAR?



Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 2018 Ocak ayında belli olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 TL oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi bekar, evli ve çocuklu olma durumuna göre şu şekildedir;



- Bekar: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

- Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

- Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

- Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

- Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?



Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Bugün asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor. Fakat komisyondan çıkacak sonuç henüz bilinmiyor.



