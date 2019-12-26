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Ekonomi

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı

Milyonlarca çalışanın beklediği 'asgari ücret zammı açıklandı mı? Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Büyük bir merakla beklenilen asgari ücret zam oranı belirleme toplantısı 14.00 itibari ile başladı.

26.12.2019  14:14 - Güncelleme: 26.12.2019  14:18

Milyonlarca çalışanın beklediği 'asgari ücret zammı açıklandı mı? Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Büyük bir merakla beklenilen asgari ücret zam oranı belirleme toplantısı 14.00 itibari ile başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun saat 14.00'teki kritik toplantısı başladı. Gerçekleşecek toplantının ardından asgari ücret zammı oranı ile ilgili nihai karar kamuoyu ile paylaşılacak.,

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

 

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