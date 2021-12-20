20 Aralık 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:48

Asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak? sorusu asgari ücretle maaş alan vatandaşların cevabını merak ettiği sorulardan birisi oldu. 2022 Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan yeni asgari ücret zammı, bir sonraki ayın maaşına yansıyacak. 2022 zamlı asgari ücretin ne zaman verileceğinin araştırmasını yapanlar, Şubat ayı maaş bordrolarında yeni asgari ücret rakamlarını görebilecekler. Peki Asgari ücret ayın kaçında yatar? İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler...

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte; Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 545 TL oldu. Peki zamlı asgari ücret hangi ayda maaşlara yansıyacak? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN MAAŞLARA YANSIYACAK?

01.01.2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan asgari ücret artışı, Şubat 2022 tarihinden itibaren maaşlarına yansıyacak.

ASGARİ ÜCRET AYIN KAÇINDA YATAR?

Asgari ücrete yapılan artış, 2022 yılının Şubat ayında, çalışılan kurumun maaş ödemesi yaptığı tarihte maaşlara yansıyacak. Her kurumun maaş ödemesi yaptığı tarihler farklı olabilmektedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA AGİ DAHİL Mİ?

Ocak 2022 itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret net 4.250 TL oldu. Yapılan bu zamla beraber Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarlarında da artış gerçekleşti. Çocuk sayısı ve eş durumuna göre daha da artacak olan bu rakam (4253 TL) en düşük AGİ dahil ücrettir.

Yani 4253 TL, bekar bir çalışanın AGİ dahil alacağı net ücrettir. AGİ rakamları evli ve çocuk sayısına göre net asgari ücrete dahil edilecektir.

2022 yılı asgari ücreti brüt 5004 TL, net 4253,4 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5879,70 TL oldu. Peki 2022 AGİ ücretleri ne kadar oldu? İşte bekar, evli ve çocuklu çalışanların alacağı asgari geçim indirimi rakamları...

İŞTE 2021-2022 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

Medeni Durum - Aylık (TL) 2021 - 2022

Bekâr 268,31 TL 403,9 TL

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321,98 TL 484,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362,22 TL 545,3 TL

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402,47 TL 605,9 TL

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268,31 TL 403,9 TL

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308,56 TL 464,5 TL

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348,81 TL 525,1 TL

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402,47 TL 605,9 TL

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429,3 TL 646,3 TL

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Asgari ücretin artmasıyla birlikte; En düşük işsizlik ödeneği en düşük 2 bin, en yüksek 3243 liraya, kısa çalışmada en düşük ücret 3 bin liraya çıktı. Engellilere destek 1559 lirayı, 65 yaş aylığı da 1300 lirayı geçti. Genel Sağlık Sigortası ödeneği ise 150 lira oldu.