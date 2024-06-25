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Ekonomi

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Asgari ücrete ara zamda çalışma yok. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında' dedi.

25 Haziran 2024 Salı 12:38 - Güncelleme:
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin soruları cevapladı.

TEŞKİLATTA YENİLENME OLACAK MI?

Dün MYK toplantısı ile il başkanlığı ataması aynı sürece geldi. Teşkilat başkanlığımız süreci yönetir. İstifa süreci oldu. Sahadaki değerlendirmelerle 7 tane ilde yeni atamalar gerçekleştirildi. 31 Mart seçimleri sonrası değerlendirmeler devam ediyor. İl ve ilçelerde diğer etkiler var mı inceleniyor. İstişare toplantılarını gerçekleştiriyoruz. AK Parti dinamik olarak bu noktaya gelmiş bir parti. Belediyelerin büyük kısmını son seçime kadar kazanmış bir parti. Cumhurbaşkanımız değişim gerekiyorsa imtina etmiş bir kimse değil. Zamanı geldiğinde değişim olur. Ülkedeki değişimi başarmış, kendi içinde kırgınlık küskünlük olmadan yapmış bir parti.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ: ÇÖZÜM KONUSUNDA ADIMLAR ATACAĞIZ

Meclis'te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler çerçeve içine oturtuldu. Dün MYK'da bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.

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