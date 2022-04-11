Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına ilişkin, "Enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız" dedi.

"MÜDAHALEDEN KAÇINMAYIZ"

Kanal 7 canlı yayınına konuk olan Dağ, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyosunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık ayında yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."