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Asgari ücrette 2. randevu bugün

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

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İlk toplantıya 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantının ikincisine işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak. 

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE’deki toplam yüzde 74’lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı. 

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

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