Asgari ücrette 2022 zammı ne kadardı? Asgari ücret gerçekleşen zam ve maaş artış oranı

2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zam son 50 yılın en yüksek artışı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 oldu. Enflasyon rakamlarına göre hesaplanan asgari ücrete 2022 yılında ne kadar zam yapıldığı, açıklanacak olan rakam öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Buna göre Asgari ücrette 2022 zammı ne kadardı? İşte 2022'de Asgari ücrete yapılan zam ve maaş artış oranı

ASGARİ ÜCRETTE 2022 ZAMMI NE KADARDI?



Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET GERÇEKLEŞEN ZAM VE MAAŞ ARTIŞ ORANI



Geçmiş Yıllara Ait Asgari Ücret Oranları

Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret

2015 1.273,50 TL 949 TL

2016 1.647,00 TL 1.300 TL

2017 1.777,50 TL 1.404 TL

2018 2.029,50 TL 1.603 TL

2019 2.558,40 TL 2.020 TL

2020 2.943 TL 2.324 TL

2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

2022 6.471 TL 5.500 TL

NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET 2022



Brüt asgari ücret: 6.471 TL

Net asgari ücret: 5.500 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti: 7.600,43 TL