İlk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 3'üncü kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği bugünkü toplantıda bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu toplama kararı aldı. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret toplantısına girmeden önce bir araya gelecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, başkanlığında yapılacak toplantıda Türk-İş'in tavrını netleştirecek.

Komisyonun ilk iki toplantısında bir rakam telaffuz edilmemişti.

YILMAZ: DENGE OLMALI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üçüncü toplantıya işaret ederek "Bir rakam açıklanmasını bekliyoruz" demişti. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye'de 7 milyon asgari ücretli bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde "Özellikle küçük işletmelerin, emek yoğun işletmelerin, yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli" demişti.