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Asgari ücrette raporlar masada

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci ayağı, Türk-İş’te gerçekleştirildi.

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Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda komisyon üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’ten belirli konularda gelen raporların sunumunu dinledri. Toplantı öncesi açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2020 asgari ücret tekliflerini 2 bin 578 lira olarak açıkladıklarını hatırlatarak “Biz, ‘söylediğimiz rakam bunun altında olmasın’ diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz” dedi. 

 

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