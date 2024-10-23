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Ekonomi

Askeri sağlık alanında yeni işbirliği! Kosova ve Karadağ ile imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve ardından Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic ile askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği yapmak üzere bir araya geldi. Kosova ve Karadağ, Türkiye ile bu kapsamda yeni işbirliği protokolü imzaladı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Askeri sağlık alanında yeni işbirliği! Kosova ve Karadağ ile imzalar atıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve ardından Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic ile bir araya geldi.

Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic'le görüştü.

Görüşmelerin ardından Kosova ve Karadağ, Türkiye ile askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

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