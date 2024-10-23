Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve ardından Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic ile bir araya geldi.

Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic'le görüştü.

Görüşmelerin ardından Kosova ve Karadağ, Türkiye ile askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.