Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi. Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törenle birlikte deprem bölgesinde tamamlanan ev ve iş yeri sayısının 455 bin 357'ye ulaşacak. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temasıyla düzenlenecek törende son anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede ailelere teslim edecek. Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve işyerleri için kura çekimi yapılacak.

157 YATIRIM DA AÇILIYOR

Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor. 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve işyeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı işyeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.

HIRVATİSTAN'IN İKİ KATI

Böylece 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyedeki çalışmalar tamamlanmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük" dedi. 108 bin kilometrekarelik alan Bulgaristan ve Küba'nın yüzölçümüne denk geliyor. Hırvatistan'ın ise iki katı büyüklüğünde.

455 BİN 357 KONUT YAPILDI

İl Konut

Hatay 153.755

Malatya 79.660

Kahramanmaraş 73.956

Adıyaman 43.366

Gaziantep 31.053

Diyarbakır 17.206

Elazığ 14.894

Şanlıurfa 13.429

Osmaniye 12.557

Adana 12.073

Kilis 2.569

Tunceli 298

Kayseri 288

Sivas 164

Bingöl 89

4 İLDE ŞEHİR MERKEZİ YENİDEN İHYA EDİLDİ

Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.

YENİ HATAY DİKMECE'DE KURULDU

TOKİ, Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdü. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa edildi.

UZUN ÇARŞI ARTIK ALTIN GİBİ IŞILDIYOR

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Çevre, Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı.

İLERİ MÜHENDİSLİK ESERİ: İNDERE

Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467'si konut, 355'i işyeri olmak üzere 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa etti. 120 bin kişilik arıtma tesisi çalışmaları eş zamanlı yürütülüp, 10 bin mühendis, mimar ve işçi alın teri döktü

MARAŞ'IN UYDU KENTİ: ALTINOVA

TOKİ, deprem bölgesinin 4'üncü büyük şantiyesini ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi'nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova'da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI

Bakırcılar Çarşısı'nda 156 bin 642 metrekare arsa alanında 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran inşa etti. 1.370 araçlık otopark kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa edildi.