İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9303
  • EURO
    50,5738
  • ALTIN
    6234.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Asrın inşası Türkiye'nin başarısı: Devletimiz her tarafa yetişti
Ekonomi

Asrın inşası Türkiye'nin başarısı: Devletimiz her tarafa yetişti

Yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamının hak sahiplerine teslim edilecek. Programa ilişkin bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında 'Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu. Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti.' ifadelerini kullandı. Videoda görüşlerine yer verilen depremzede vatandaş ise, 'Devletimiz her tarafa yetişti.' ifadelerini kullanırken, bir başka depremzede çift ise, 'Umudun bittiği yerde bir umut oldu burası bize.' dedi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Asrın inşası Türkiye'nin başarısı: Devletimiz her tarafa yetişti
ABONE OL
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamının hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "asrın felaketinin" ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmak için tarihi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla "Asrın İnşa Seferberliği"nin hayata geçirildiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu. Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programla bu büyük emek taçlanacak, bağımsız bölümlerin tamamı hak sahibi kardeşlerimize teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Paylaşımda, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek yapılara ilişkin görüntüler de yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.