Ekonomi

Asrın inşasında yeni konutlar tamamlandı: Yeşilyurt'ta afetzedeler yuvalarına kavuşuyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 6 Şubat'ta 'asrın felaketinden' etkilenen depremzedeler için yapılan 512 konutun yapımında sona yaklaşıldı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 15:38
Asrın inşasında yeni konutlar tamamlandı: Yeşilyurt'ta afetzedeler yuvalarına kavuşuyor
Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında temeli atılan konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlandı.

İnşa çalışmalarında sona gelinen konutların yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, projede çalışmalarda sona gelinmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Yeşilyurt'ta çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda siyaset, söz verip unutan değil, söz verip yerine getiren bir belediyecilik anlayışıdır. Seçim döneminde Konak bölgemize sözünü verdiğimiz güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarımızın büyük bir kısmı tamamlandı.

TOKİ tarafından inşa edilen Duzdaşı konutları, sadece bir yapı projesi değil, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı, sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanı olacak.

Konak bölgemizin çehresini değiştirecek niteliklere sahip olan konutlarımız inşallah kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

