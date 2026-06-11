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Ekonomi

Assan Group satışa çıkarıldı: İlan Resmi Gazete'de

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Assan Group satışa çıkarıldı: İlan Resmi Gazete'de
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TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.

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