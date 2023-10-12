İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7527
  • EURO
    29,5543
  • ALTIN
    1678.18
  • BIST100
    8453.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Assos ve Troya tünelleri ile toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi
Ekonomi

Assos ve Troya tünelleri ile toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi' dedi.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Assos ve Troya tünelleri ile toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.