Assos ve Troya tünelleri ile toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi" dedi.