18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  • AŞTİ'de Ramazan Bayramı göçü başladı: Ek seferler bile yoğunluğa yetişemiyor
Ekonomi

AŞTİ'de Ramazan Bayramı göçü başladı: Ek seferler bile yoğunluğa yetişemiyor

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde büyük bir yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları ek seferlerle talebi karşılamaya çalışıyor. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı terminalde vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolünden geçiriliyor.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara'daki AŞTİ, memleketlerine ve tatil beldelerine yönelen binlerce yolcuyla dolup taştı. Otobüs firmalarının ek seferler düzenlemesine rağmen yoğunluk dinmezken, terminalde güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

AŞTİ'DE EK SEFERLER DEVREYE GİRDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili öncesi otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak, seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Güvenlik önlemleri de artırılan AŞTİ'de, vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Düzce'ye torunlarını ve kızını görmeye giden Melek Uslu, "Bayram dolayısıyla gidiyorum memlekete, herkesin bayramını kutluyorum. Allah tamamına erdirsin." ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla Kastamonu'da eşinin köyüne giden Sabit Özkaya da "Heyecanlıyız. Bizim için bir değişiklik olacak." dedi.

