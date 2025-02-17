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Ekonomi

İmzalar atıldı! Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye güçlü destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın önümüzdeki 3 yılda ülkemizdeki kamu projelerine sağlamayı öngördüğü yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman bugün imzalanan Mutabakat Zaptı ile somutlaştırılmıştır. Bu mutabakat zaptı ile AAYB ile ilk kez çok yıllı bir çerçeve oluşturulmuş ve iş birliğimiz daha da güçlendirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye güçlü destek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

AAYB'nin önümüzdeki 3 yılda (2025-2027) ülkemizdeki kamu projelerine sağlamayı öngördüğü yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman bugün (17 Şubat 2025) Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Sn. Jin Liqun'in AlUla'da bir araya geldiği toplantıda imzalanan Mutabakat Zaptı ile somutlaştırılmıştır. Bu mutabakat zaptı ile AAYB ile ilk kez çok yıllı bir çerçeve oluşturulmuş ve iş birliğimiz daha da güçlendirilmiştir.

İmzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacaktır. Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecektir.

Kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra, ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanması öngörülmektedir.

Böylece, reel sektörümüz ve ihracatçılarımız için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektörler ve bölgelerdeki altyapı ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Çok Taraflı Kalkınma Bankalarıyla yürüttüğü güçlü iş birliği ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, Türkiye tercih edilen bir kalkınma ortağı haline gelmiştir. Bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz, 2024 sonu itibarıyla 35 milyar dolara ulaşmış olup, bu başarı ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.

AAYB Hakkında Bilgiler:

AAYB, merkezi Pekin'de bulunan 110 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Banka'nın toplam sermayesinin %75'i bölgesel üyelere, %25'i ise bölge-dışı üyelere dağıtılmıştır. Ülkemiz 2,6 milyar dolar sermayesi ile %2,5'lik oy gücüne sahip olup, Banka'nın 10. büyük hissedarıdır. Bölge ülkeleri arasında ise 7. sıradadır.

AAYB, 2018'den bu yana ülkemize toplam 5,5 milyar dolar finansman sağlamış olup, ülkemiz Hindistan'ın ardından Banka finansmanından en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır.

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