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Ekonomi

Asya borsaları ''koronavirüs'' endişeleriyle geriledi

Asya tarafında birçok ülke borsasının Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğu görülürken, koronavirüs kaynaklı gelişmelerle Japonya ve Hindistan pay piyasaları geriledi.

AA27.01.2020  09:54 - Güncelleme: 27.01.2020  09:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektörün olumsuz etkilendiği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor.

Son durumda koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükselirken, salgının ardından ülkede 30 Ocak'ta sona erecek tatil de 2 Şubat'a uzatıldı.

Uzayan Çin Yeni Yıl tatilinin ülkenin ilk çeyrek büyüme rakamlarına negatif yansıyacağına dair endişeler de dillendirilmeye başladı. Virüsün Japonya, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Kanada ve ABD'de de görülmesi "gizemli hastalığın" global bir sorun haline geleceğine dair tedirginlikleri artırırken, Çinli yetkililerin salgını önlemede yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli liman olarak görülen yene talebinin artması, Japon borsasında sert düşüşü beraberinde getirdi. Dolar/yen paritesi, bugün 109 kritik seviyesinin altına inerek yaklaşık 20 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,2'lik değer kaybıyla 109,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2,03 azalarak 23.343,51 puanla 8 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeden günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 düşüşle 41.431,98 puanda seyrederken, Çin, Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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