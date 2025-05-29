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Ekonomi

Asya devi ile anlaşma sağlandı! 2028'de Türkiye'de olacak

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını aktardı. Bayraktar, Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığına değinerek '2028'de yeni bir yüzer üretim platformu gelecek. Onunla da 20 milyon ilave edip hedefimiz 2028'de Türkiye'nin günlük doğalgaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkarmak.' dedi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Asya devi ile anlaşma sağlandı! 2028'de Türkiye'de olacak
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Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti.

Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda hareket edildiğini belirterek, "Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük filosuna sahip. Osman Gazi ikinci faz üretimimizi gerçekleştirecek. Birinci faz ile ürettiğimiz günlük 9,5 milyon metreküpe 10-10,5 milyon metreküp ekleyeceğiz." diye konuştu.

HEDEF DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMAK

Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığına işaret eden Bayraktar, "2028'de yeni bir yüzer üretim platformu gelecek. Onunla da 20 milyon ilave edip hedefimiz 2028'de Türkiye'nin günlük doğalgaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkarmak." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin mevcutta doğalgaz ihtiyacının yüzde 15'ini kendi üretimiyle karşıladığını, yurtdışında yürütülen çalışmalarla arama ve üretimin daha da artırılabileceğini söyledi. Bayraktar, Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını aktardı.

FATURANIN ORTALAMA YÜZDE 54'ÜNÜ DEVLET KARŞILIYOR

Türkiye'de elektrik abonelerinin yüzde 97'sinin faturalarının desteklendiğini aktaran Bayraktar, "Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54'ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda toplam 9 milyar liranın üzerinde destek oldu. 2025'te doğal gaz ve elektrikteki toplam destek 600 milyar lirayı aşacak." değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?

Bayraktar, elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı dair soru üzerine, "Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor." diye konuştu.

SURİYE'YE ELEKTRİK İHRACATI

Suriye'de günlük yalnızca 1700 megavat elektrik üretildiğini vurgulayan Bayraktar, mevcutta Türkiye'nin Suriye'ye 280 megavat elektrik ihracatı yaptığını belirterek, "İlk etapta bunu artırmayla alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 280 megavatı 360'a çıkaracak bir planlama içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gaz da iletileceğini ifade ederek, Türk şirketlerinin Suriye'deki kullanılmaz durumda olan santrallerin yenilenmesi üzerine bir proje yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

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