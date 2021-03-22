Asya piyasaları altın fiyatlarını vurdu! Altın fiyatları neden yükseldi?

22 Mart 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:36

Asya piyasaları altın fiyatlarını vurdu. Gece saatlerinde dolar ve altın fiyatlarında ani yükselme yaşandı. Altın fiyatlarında yaşanan değişim nedeniyle serbest piyasada altın kurunda son durum ve güncel altın yorumları yakından takip edilmeye başlandı. Altın fiyatları uzun süredir düşüşte seyrediyordu. Asya piyasalarında yaşanan değişim nedeniyle Dolar fiyatı yükseldi. Buna bağlı olarak altın fiyatlarında da artış gerçekleşti. Peki Altın fiyatları neden yükseldi? İşte detaylar ve altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Bir süredir aynı seyirde devam eden altın fiyatları, yurtdışı piyasa hareketliliğinden etkilenerek arttı.

Asya piyasalarındaki kur kareketi sonrası Dolar hareketlendi. Buna bağlı olarak altın fiyatlarında da ani artış oldu.

Dün gece 460 TL'ye kadar yükselen altın fiyatları, bu sabah düşerek gerilemeye başladı. Borsada işlemler geçici olarak durduruldu. Gram altın bugün 432 liradan işlem görüyor. Asya piyasalarının açılmasıyla 8,39 seviyelerine kadar çıkan dolar ve altın fiyatları ile ilgili yorumlar, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 22 Mart 2021 gram, çeyrek altın ve güncel fiyatlarında son durum.

Asya piyasalarının açılmasıyla geçen haftayı 7,21 ile kapatan dolar/TL kuru dün gece saatlerinde 8,47'lere kadar yükseldi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Dolar/TL, 8,05'ler düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 9,60'ın altına geldi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

Haftaya 8.35 seviyelerinde başlayan dolar/TL, gece yarısı 8.4786 seviyelerine kadar ulaştı. Benzer hareketlerle euro da 10 lirayı aştı. Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından düşüşe geçen kurlar, artışların yarısını geri verdi. Dolar/TL 7.70'in, euro/TL 9.20'nin altına çekildi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği' açıklamasıyla birlikte düşüş hız kazandı. Dolar/TL, 7.70'in altını test ederken euro/TL ise 9.15'e kadar indi. İşte güncel dolar, altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Euro: 9,32

Dolar: 7,85

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 436,64 TL

SATIŞ: 436,83 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 701,00 TL

SATIŞ: 726,00 TL

ALTIN ONS FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ: 1.729,40 TL

SATIŞ: 1.729,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.378,00 TL

SATIŞ: 1.446,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 2.794,00 TL

SATIŞ: 2.890,00 TL

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 2.826,00 TL

SATIŞ: 2.922,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.869,00 TL

SATIŞ: 2.971,00 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

ALIŞ: 371,00 TL

SATIŞ: 374,00 TL