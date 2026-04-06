  • Asya ülkesinden petrol sevkiyatı kararı! Tankerlerin rotası Kızıldeniz'e kaydı
Asya ülkesinden petrol sevkiyatı kararı! Tankerlerin rotası Kızıldeniz'e kaydı

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim nedeniyle ham petrol sevkiyatlarının Kızıldeniz üzerinden yapılmasına izin vereceğini açıkladı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 13:31
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Hwang Jong-woo, Devlet Başkanı Lee Jae Myung başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hwang, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim nedeniyle Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatına izin verileceğini belirterek, plan kapsamında ham petrolün Suudi Arabistan'ın doğusundaki sahalardan boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na taşınacağını ve buradan tankerlerle sevk edileceğini ifade etti.

Güvenlik şartlarını karşılayan tankerlerin söz konusu rotayı kullanabileceğini kaydeden Hwang, alternatif güzergahın enerji arzı açısından önemine işaret etti.

Toplantıda konuşan Lee de alternatif ithalat yollarının sınırlı olduğunu belirterek, "Ülkenin enerji arzını sağlamak için belli düzeyde riski kabul etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

