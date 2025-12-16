İSTANBUL 12°C / 6°C
  Ekonomi
  • >
  • Ekonomi
  • >
  Asya'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye üçüncü sırada
Ekonomi

Asya'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye üçüncü sırada

Türkiye'nin Asya'da hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Kırgızistan'da düzenlenen 'Yatırım Vektörü: Devlet ve İş' forumunda, Türkiye'nin Çin ve Rusya'nın ardından ülkedeki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke olduğu dile getirildi.

16 Aralık 2025 Salı 16:48
Asya'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye üçüncü sırada
Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen forumda, iş ortaklıklarını güçlendirme, doğrudan yatırımları çekme ve elverişli iş ortamı oluşturma konuları ele alındı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşan Sabirov, Türkiye'nin, Kırgızistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldiğini belirtti.

"UZUN VADELİ YATIRIM FIRSATLARIYLA ÖNE ÇIKAN BİR ÜLKE"

Sabirov, Türkiye'nin yatırım artışındaki başarısına dikkati çekerek bu durumun uluslararası ortakların Kırgızistan'a duyduğu güveni kanıtladığını ifade ederek "Günümüzde Kırgızistan, açık ekonomisi, net kuralları ve uzun vadeli yatırım fırsatlarıyla öne çıkan bir ülkedir." dedi.

Kırgızistan'ın Büyük İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuna değinen Sabirov modern ulaşım, enerji ve dijital altyapı projelerine odaklandıklarını vurguladı.

Sabirov, şeffaf ilkeler içeren yeni Yatırımlar Hakkında Kanun'un kabul edildiğini ve 4 yıllık yatırım stratejisi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan Kırgızistan Milli İstatistik Komitesinin verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye'den Kırgızistan'a 139 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandı.

EKONOMİ YÜZDE 10,2 BÜYÜDÜ

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülke ekonomisinin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 10,2 büyüdüğünü açıkladı.

Kasımaliyev hidroelektrik, lojistik, tarım, bilişim ve turizm gibi sektörlerin yatırım çekmede öncelikli olduğunu, Ulusal Yatırım Ajansının statüsünün bu hedefler doğrultusunda yükseltildiğini aktardı.

