Asya’dan Türkiye’ye yatırım iki katına çıktı

Doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükseldi. Türkiye’ye ağustos sonu itibarıyla Asya’dan 1.7 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı yapılırken, bu rakam söz konusu dönemdeki toplam doğrudan yatırımların yüzde 39.5’ini oluşturdu. Asyalı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91.3 artış gösterdi. Bu sonuçlarla Asya, Türkiye’ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa ile aradaki makası oldukça kapatmış oldu. İngiltere, 696 milyon dolarla Türkiye’ye en fazla doğrudan sermaye yatırımı yapan ülke olurken, bu ülkeyi 569 milyon dolarla Katar, 564 milyon dolarla Azerbaycan takip etti. Bu dönemde, Türkiye’ye doğrudan yatırımların yüzde 52,6’lık kısmı Avrupalı, yüzde 39,5’lik bölümü Asyalı, yüzde 7,2’lik kısmı Amerikalı ve yüzde 0,7’si Afrikalı yatırımcılar tarafından yapıldı. Türkiye, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa’dan 2,7 milyar, Asya’dan 885 milyon, Amerika’dan 227 milyon ve Afrika’dan 1 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

ÖNCELİK PERAKENDE

Yurt dışındaki yerleşiklerin ağustos sonu itibarıyla Türkiye’ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 721 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 16,8’ine tekabül etti. Toptan ve perakende ticaret sektörünü, 421 milyon dolarla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 419 milyon dolarla kimyasal ürünler imalatı ve 410 milyon dolarla holding faaliyeti şirketleri takip etti. Ana sektör grupları dikkate alındığında 8 aylık dönemde en fazla yatırımı 2,8 milyar dolarla hizmetler sektörü alırken, sınai sektörü 1,5 milyar dolarlık yatırım çekti.