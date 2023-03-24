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Ekonomi

Ata topraklarından çıktı, Türkiye'den geçti! Tam 1,5 milyon ton

Ata toprakları Kazakistan'dan yola çıkan 1,5 milyon ton petrol Türkiye'den geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Botu Hattı ile dünyanın çeşitli bölgelerine sevk edilmeye başlandı. Kazakistan'ın Tengiz yatağından çıkartılan petrolün ilk partisi Türkiye'den çeşitli bölgelere dağıtılması için 23 Mart'ta Sangaçal terminaline ulaşmıştı.

AA24 Mart 2023 Cuma 23:38 - Güncelleme:
Ata topraklarından çıktı, Türkiye'den geçti! Tam 1,5 milyon ton
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Türkiye'nin de aralarına bulunduğu Orta koridordan petrol taşınmaya başlandı. Ata toprakları Kazakistan petrolünün Azerbaycan üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Botu Hattı ile transit sevkiyatına başlandığı bildirildi.

ATA TOPRAKLARINDAN ÇIKTI, TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Tengiz yatağından çıkartılan petrolün ilk partisinin 23 Mart'ta tankerle Aktau Limanı'ndan Sangaçal terminaline ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, sevkiyatın SOCAR ile Kazakistan'ın KazMunayGaz şirketi arasında imzalanan ve yılda 1,5 milyon ton petrolün geçişini öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

2023 sonuna kadar Hazar Denizi üzerinden aylık 12-14 tanker seferinin yapılmasının planlandığı belirtildi.

ORTA KORİDOR DETAYI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol ihracatı için yeni güzergahlara yönelen Kazakistan hükümeti, 2023 itibarıyla Hazar Denizi'nden BTC üzerinden sevkiyata başlayacaklarını ve Bakü-Supsa ile Bakü-Batum boru hatlarından da sevkiyat için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de BTC hattının yer aldığı Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nda (Orta Koridor) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.

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