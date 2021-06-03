Sorun çözüldü! Ata vatandan Türkiye kararı

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 13:26

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Türk mevkidaşı Selim Dursun ile video konferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede, taraflar, kara yolu taşımacılığı alanında ikili iş birliğinin yanı sıra bu alandaki geçiş için verilen izin belgeleri kotasının yeniden belirlenmesi konularını ele aldı.

Müzakerelerin ardından taraflar arasında, 2021 yılı için Türkiye'ye 7 bin adet ilave geçiş belgesinin verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu geçiş belgelerinin 5 bini Kazakistan limanları üzerinden ulaşımda, 2 bini de kara kontrol noktalarından geçiş için kullanılabilecek.

Kazakistan'dan tahsis edilen geçiş belgelerinin yoğun talep nedeniyle tükenmesi sonucunda son dönemde Türk tırlarının ülkeye geçişlerinde yığılmalar oluşmuştu.

Geçen yıl 2021 dönemi için Türkiye'ye tahsis edilen geçiş belgesi 12 bin 500 adet olarak belirlenmişti.

- İLK ÇEYREKTE 91 BİN TON YÜK TAŞINDI

Türkiye ve Kazakistan arasında yılın ilk 3 ayında taşınan yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 62,5 bin tondan 91,1 bin tona yükselirken, iki ülke taşımacılıktan toplamda 283,3 bin dolarlık gelir elde etti.

Daha önce yetkili bakanlık, Hazar Denizi üzerinden yapılan geçişte bir adet araç için ödenecek maliyetin 2 bin 400 dolardan bin 800 dolara indirildiğini bildirmişti.