İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ataköy-İkitelli M9 metro hattının açılışını yaptı.

Akşam Gazetesi hattın açılmaya hazır olup olmadığını test etti.

Akşam Gazetesi'nden Serdar Sağlam ve Dursun Topçu durak durak hattın durumunu şöyle aktardı:

Halkalı durağındaki asansörün çıkış noktasında iş makinesi çalışmaya devam ediyor. Kazılmış toprak yığınları hâlâ etrafta duruyor. Bazı noktalarda kabloların ve altyapı malzemelerinin üzeri bile kapatılmamış.

Bazı yerlerde su akıntıları mevcut ve yeni yapılmış kaplamalarda lekeler oluşmuş. Halkalı durağından çıkarken çalışmayan yürüyen merdivenlere denk geldik. Sonuç olarak hattın düzgün bir şekilde tam haliyle hizmete açılması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gördük.

Hatta toplam 11 durak bulunuyor. Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme/Kuyumcukent, 29 Ekim Cumhuriyet, Doğu Sanayi, Mimar Sinan (Henüz çalışmıyor), 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Caddesi, Bahariye ve MASKO durakları bu hatta hizmet veriyor.