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Ekonomi

Atatürk Barajı'ndan sonra en büyüğü! Başkan Erdoğan: Dev eserlerle ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Tüneli'nde Kazı Başlangıç Törenine canlı bağlantı ile katıldı. Bu projenin Atatürk Barajı sulamasından sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olduğunu belirten Erdoğan, 'Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafidir. Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz' ifadesinde bulundu.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2025 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Atatürk Barajı'ndan sonra en büyüğü! Başkan Erdoğan: Dev eserlerle ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Tüneli'nde Kazı Başlangıç Törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artıyor. Kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. Son olarak geçen hafta birçok ilimizi etkileyen zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte daha zor günlerin beklediğini söylüyor.

Türkiye su zengini ülke değildir, tam aksine su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ülkemiz için milli güvenlik meselesidir.

"CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILANLARIN 3 KATI KADAR BARAJ YAPTIK"

Kıymetli misafirler, son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 633 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. Toplam 50 milyar metreküp su depoladık.

Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafidir. Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz"

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